每個人的內心都住進了一些恐懼，你以為沒有？只是未碰上那個空間和那個時辰….. 由莊澄及鄧漢強監製，陳果、馮志強、許業生分別執導的《失衡凶間》，結集三個關於空間的詭異故事：《死場》、《唐樓》、《暗角》，帶你進入不同空間中，人性被環境逼瘋後失衡的恐懼世界，你，有膽量挑戰嗎？