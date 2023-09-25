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神探大戰

衛視電影台 - 今日 09:30PM
 
香港發生連環命案，死者都是懸案疑兇，兇手自封「神探」。患上精神病的「前神探」李俊自薦破案，協助重案組「神探」陳儀及方禮信夫妻辦案，案情謎團使三人互相猜忌，真相未明，正邪難辨。

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