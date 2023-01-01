克莉絲汀娜好居家第3季:突兀的浴室

在本集節目中，克莉絲汀娜要幫助她的新鄰居克麗絲汀和傑夫翻修主套房衛浴。為了滿足兩人南轅北轍的喜好，克莉絲汀娜費了一番功夫。翻修期間更是發生建材出問題，而不得不暫停施工的窘境。翻修完成後，克莉絲汀娜還參加了多年好友凱西的夢幻婚禮。鎖定本節目，觀賞趣味又溫馨的內容。