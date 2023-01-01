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追謎探險隊:納粹藏身處

探索頻道 - 今日 03:30PM
 
本集喬許出發尋找納粹於二戰之後在阿根廷留下的謎團和寶藏。他先是確認納粹可能的藏身之處，之後並根據傳說，潛水尋找納粹可能留下寶藏的地方，有了諸多收獲與發現。

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