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超神經械劫案下

衛視電影台 - 今日 09:30PM
 
解款員潛守則第一條：遇事即降！所以當解款員有成、啫喱、豬紅遇上鑽石劫匪時，馬上九秒九飛身投降！怎料熱血新丁企鵝竟高呼要忠心守護顧客的財產安全！混亂之際，本是劫匪內鬼的啫喱竟挾鑽潛逃！ 逃走中的啫喱陰差陽錯下走進了阿爺芴，展開了他惡夢的開端……那邊廂的劫匪以扣留豬紅作威脅，逼使有成與企鵝跟和尚一同踏上追捕啫喱 的旅途。世界仔有成、正義戇男企鵝、黑幫電影發燒友和尚，三個性格迴異的人在命運的安排下究竟會產生怎樣的化學作用？

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