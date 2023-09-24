English
繁體中文
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
電視頻道/社交媒體/白馬行屏幕LED ...
電視頻道/社交媒體/白馬行屏幕LED/櫥窗 廣告宣傳。立即致電 28822866 澳門有線電視-廣告部
Home
>
頻道
>
電影頻道
>
衛視電影台
> 超神經械劫案下
超神經械劫案下
衛視電影台
- 今日 09:30PM
解款員潛守則第一條：遇事即降！所以當解款員有成、啫喱、豬紅遇上鑽石劫匪時，馬上九秒九飛身投降！怎料熱血新丁企鵝竟高呼要忠心守護顧客的財產安全！混亂之際，本是劫匪內鬼的啫喱竟挾鑽潛逃！ 逃走中的啫喱陰差陽錯下走進了阿爺芴，展開了他惡夢的開端……那邊廂的劫匪以扣留豬紅作威脅，逼使有成與企鵝跟和尚一同踏上追捕啫喱 的旅途。世界仔有成、正義戇男企鵝、黑幫電影發燒友和尚，三個性格迴異的人在命運的安排下究竟會產生怎樣的化學作用？
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2023 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.