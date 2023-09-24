解款員潛守則第一條：遇事即降！所以當解款員有成、啫喱、豬紅遇上鑽石劫匪時，馬上九秒九飛身投降！怎料熱血新丁企鵝竟高呼要忠心守護顧客的財產安全！混亂之際，本是劫匪內鬼的啫喱竟挾鑽潛逃！ 逃走中的啫喱陰差陽錯下走進了阿爺芴，展開了他惡夢的開端……那邊廂的劫匪以扣留豬紅作威脅，逼使有成與企鵝跟和尚一同踏上追捕啫喱 的旅途。世界仔有成、正義戇男企鵝、黑幫電影發燒友和尚，三個性格迴異的人在命運的安排下究竟會產生怎樣的化學作用？