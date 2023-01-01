牽手開餐廳第1季:訂婚消息

珍妮特與藍迪踏上了小小的婚前旅行，但藍迪沿途拜訪餐廳和農場，重點還是一直在工作上，珍妮特便提出了自己還沒準備好嫁給他的想法。詹姆士請一名公關經理與廚師來拍食物平面照，照片呈現效果非常好，潔西卡開始感受到團隊成型了。趁著義大利餐廳即將開幕，凱薩琳終於告訴孩子們訂婚的消息，兒子卻因沒辦法接受而發脾氣。妮可把艾倫丟在了快閃活動的現場，賓客與投資人都來了，卻怎麼樣也找不到妮可。