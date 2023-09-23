裕次郎與日和已結婚四年，從外人看來，他們簡直幸福得不得了，甜蜜的小倆口還養了一隻貓頭鷹「查理」。直到某天，裕次郎意外看見日和在「老公死亡筆記本」社群網站中的貼文，包括日和在內的人妻們都發了許多慘不忍睹的抱怨文。這件事讓夫妻倆開始產生嫌隙以致漸行漸遠，儘管兩人都想重修舊好，但至此之後每件事都亂了套…