荒島尋真愛第1季:第8集

在荒島上的最後一天，男女們終於不用透過任務，就能獲得節目組準備的晚餐食材，那一大盆鐵鍋裡放著什麼樣的食材呢？是讓男女們補充蛋白質的昆蟲還是真的山珍海味？接著到了最終選擇的環節，有些參加者的決定在意料之中，但也出現意想不到的情況，究竟有沒有情侶會在最終選擇中配對成功？在選擇結束後，男女們也一一公開自己的職業與年齡，大家的真實身分又會跟想像中的差多少？