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世上只有爸爸好
衛視電影台
- 今日 09:30PM
貨車司機全叔為養家每日營營役役為口奔馳。其獨生子聰仔只愛攝影，全叔反對聰仔終日無所事事，不時都成為父子爭執導火線，一次兩人吵架，全叔怒摑了聰仔一巴, 兒子氣沖沖走出門，想不到聰仔不幸被車撞倒, 全叔夫婦趕到醫院，聰仔已返魂乏術。醫院器官捐贈主任得悉聰仔生前登記了器官捐贈，雖然全叔仍無法接受聰仔死去一事，但強忍悲痛，完成聰仔遺願，讓他遺愛人間。
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