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FDR（富蘭克林·德拉諾·羅斯福）

歷史頻道 - 今日 09:55PM
 
正當希特勒橫掃歐洲時，富蘭克林準備勉強國家迎向戰爭。發生令人震驚的珍珠港事變後，他領導美國踏入世界上有史以來最巨大的衝突當中。

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