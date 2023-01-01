免拆屋大改造第2季:拼命工作盡情玩樂

本集有兩件案子，首先是想要改造家中廚房與客廳的母女檔，她們想改善動線不佳、風格不統一的問題，擁有舒適的空間共度母女時光。另一個則是想替孩子們改造遊戲室的父母，他們需要收納空間讓遊戲室保持乾淨整齊，同時滿足兩個八歲兒子的興趣。