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免拆屋大改造第2季:拼命工作盡情玩樂

旅遊生活頻道 - 今日 03:30PM
 
本集有兩件案子，首先是想要改造家中廚房與客廳的母女檔，她們想改善動線不佳、風格不統一的問題，擁有舒適的空間共度母女時光。另一個則是想替孩子們改造遊戲室的父母，他們需要收納空間讓遊戲室保持乾淨整齊，同時滿足兩個八歲兒子的興趣。

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