金礦的賭注:寒冬財運第1季:比賽開始

淡季期間，各方人馬也馬不停蹄為了下一個採金季做好準備。瑞克要決定下季所使用的洗礦機，戴夫團隊則要探勘合適的礦地，希望能找到固定的採礦地點，而克倫代克之王東尼比茨則決定要同時開採兩座礦場，乘著高金價之勢，希望能達到破紀錄的九千盎司季目標。