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巧克力工廠黑夜大戰第1季:驚嚇森林

旅遊生活頻道 - 今日 07:10PM
三名糕點師傅深夜來到赫赫有名的好時主題樂園，挑戰製作以「驚嚇森林」為主題的大型糕點。但他們不僅要趕在六小時內製作完成，還得在樂園中穿梭，尋找線索，才能得到指定食材。參賽者拿出絕技，絞盡腦汁，創作出心目中最恐怖陰森的森林，但口味和味道也不能妥協。

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