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街頭飆車族:賽車之夜第1季:地下組織

探索頻道 - 今日 07:10PM 節目表
今晚的街頭好戲連連，在紐約的指名單挑賽中，賽車老手彼提小汽缸將爭奪超過五千美元的獎金。傑傑大老闆和妻子翠喜亞與東尼雅各和他的兄弟巴比在田納西碰頭，兩組人馬將一拼高下。而在俄克拉荷馬，有一群車手不顧危險在鄉間小路比賽，有些人滿載而歸，有些人則損失慘重。

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