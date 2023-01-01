街頭飆車族:賽車之夜第1季:地下組織

今晚的街頭好戲連連，在紐約的指名單挑賽中，賽車老手彼提小汽缸將爭奪超過五千美元的獎金。傑傑大老闆和妻子翠喜亞與東尼雅各和他的兄弟巴比在田納西碰頭，兩組人馬將一拼高下。而在俄克拉荷馬，有一群車手不顧危險在鄉間小路比賽，有些人滿載而歸，有些人則損失慘重。