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搶救糕餅店第1季:吸引常客
旅遊生活頻道
- 今日 09:00PM
布麗在社群媒體上坐擁十四萬追蹤人數，更常常替名人客製浮誇漂亮的造型蛋糕，然而她的甜點店卻是門可羅雀，每個月慘賠一萬美元，她因此向史黛芬妮求助，希望史黛芬妮能用多年經驗替自己的烘焙坊進行會診。史黛芬妮除了點出烘焙店的風格很像男性化的車庫之外，還指出布麗這幾年專注發展的客製蛋糕業務不是最容易賺錢的，長期被她冷落的早餐客和咖啡族才是她的財富密碼。因此，史黛芬妮教了布麗幾樣簡單又受歡迎的早餐糕點，還替店面進行全面裝潢改造，希望能快速讓布麗的烘焙坊回到正軌。
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