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出租女友

衛視電影台 - 今日 09:30PM 節目表
電影改編自真人真事的網路小說。主角王家俊在網上約會PTGF，巧遇心儀的女學生芷純，二人終成情侶。及後家俊誤會芷純仍以PTGF為兼職賺錢，一怒之下，憤而將三千多張PTGF相片公諸於世，哄動全城。

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