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歷史重大謎團

歷史頻道 - 今日 09:55PM
 
一連串的命案震驚了維多利亞時期的英國，也震驚了世界。犯下罪行的殺人狂身分至今仍然是個謎。是否能對歷史上最惡名昭彰的連環殺手找出其真實身分？誰是開膛手傑克？

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