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當鋪之星

歷史頻道 - 今日 09:55PM
 
一雙罕見的1968年Puma球鞋讓瑞克和朱姆很開心，但驚人的標價會擊敗他們，或是他們可以迎頭趕上，達成交易？接下來，一個來自1940年代的風扇讓朱姆驚喜無比。

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