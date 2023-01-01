腳痛要人命第2季:怪獸腳

即便足科醫師見多識廣，牽涉到趾頭的手術有時也相當棘手。布萊德醫師這次收治的病患自以為拇趾上長了一大顆疣，經過診察才曉得事態沒這麼單純。找上艾波妮醫師的患者天生小趾畸形，與第4趾相連，照X光後更發現原來還有多趾的症狀。素來害怕罹患香港腳的莎拉醫師，這回則要面對在雙足遍地開花的足癬全家餐。