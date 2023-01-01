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追謎探險隊第7季:逃出惡魔島

探索頻道 - 今日 09:00PM 節目表
 
惡魔島以牢不可破而惡名昭彰，但在1962年，三名囚犯成功逃出監獄，之後下落不明。究竟他們是如官方所說在渡海時不幸溺斃，還是他們成功回到美國本土，並安逸度過下半輩子？

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