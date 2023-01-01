English
繁體中文
有線7大新媒體頻道
有線7大新媒體頻道
立法會直播室全體會議
全程直播立法會
電視頻道/社交媒體/白馬行屏幕LED ...
電視頻道/社交媒體/白馬行屏幕LED/櫥窗 廣告宣傳。立即致電 28822866 澳門有線電視-廣告部
Home
>
頻道
>
電影頻道
>
衛視電影台
> 寒戰2
寒戰2
衛視電影台
- 今日 09:30PM
節目表
續集延續上一集的結局，劉傑輝（郭富城飾）在代號「寒戰」的行動後獲擢升為警務處處長，李文彬的兒子李家俊（彭于晏飾）被判監。然而，恐怖分子脅持了劉傑輝的太太和女兒，要求以羈留中的李家俊交換，李家俊背後的更大勢力逐漸浮出水面，讓警隊、司法界及廉政公署之間的權力制衡更加緊張，而退休的李文彬（梁家輝飾）也再次捲入其中，形成敵我難分的局面……
«上一頁
下一頁»
澳門有線電視
公司資料
最新消息
就業機會
技術應用
聯絡我們
免責聲明
服務條件
道路工程通告及
處罰政策和措施
客戶服務
收費標準
申請辦法
覆蓋大廈
常見問題
電視服務
酒店電視服務
家庭電視服務
宣傳服務
電視製作
電視廣告
大型戶外廣告/電子屏幕
網站推廣
電話語音系統
廣告代理
多元合作平台
頻道介紹
所有電視頻道
頻道節目表
電子頻道表
精彩節目
外部連結
購物
澳門售票網
動感教菁
有線與公天
有線管理系統
Copyright © 2023 Macau Cable TV, Ltd. All Rights Reserved.