續集延續上一集的結局，劉傑輝（郭富城飾）在代號「寒戰」的行動後獲擢升為警務處處長，李文彬的兒子李家俊（彭于晏飾）被判監。然而，恐怖分子脅持了劉傑輝的太太和女兒，要求以羈留中的李家俊交換，李家俊背後的更大勢力逐漸浮出水面，讓警隊、司法界及廉政公署之間的權力制衡更加緊張，而退休的李文彬（梁家輝飾）也再次捲入其中，形成敵我難分的局面……