Home > 頻道 > 教育/紀實 > 歷史頻道 > 威廉薛特納神祕檔案

威廉薛特納神祕檔案

歷史頻道 - 2023.08.27(日) 09:55PM
 
歷史上，許多人都曾尋找遺失的約櫃。根據《舊約聖經》，神自己指示摩西建造約櫃，眾人認為其中保有全能的力量。

澳門有線電視

客戶服務

電視服務

宣傳服務

頻道介紹

外部連結