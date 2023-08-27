房產兄弟將在本集與觀眾一起回顧凱文哈特報恩的裝修案。老大是凱文的好友兼教練，他在凱文發生意外後一路相伴，甚至幫他恢復行動能力。為表達感謝，凱文與房產兄弟合作，將老大破舊的外屋改造成他專屬的男人窩，好讓他招待更多朋友，完成他的兄弟之夢。