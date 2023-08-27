片中「寒戰」代表香港警務處內部的最高級别行動代號，郭富城與梁家輝分飾香港警隊下任處長選舉的兩大熱門高級官員。午夜的警隊報案中心接到匿名電話，一輛前線衝鋒車被脅持，車內五位警員及武器裝備竟成爲歹徒談判籌碼。