古怪食物美食篇第7季:蘇格蘭高地

蘇格蘭高地的自然環境不僅提供美麗的風景，也生產各種豐富美味的食材。當地特產的高地牛肉、鹿肉、鮭魚、海螯蝦能做成各式各樣讓人意猶未盡的美味料理。運用當地產食材做的蘇格蘭鹹派與克蘭尼根甜點更是只有在這裡才找得到。