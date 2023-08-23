命中註定的相遇，似曾相似的夢境，想再次見到你，千方百計。黃雨萱不再是多年前那個迷路無助的小女孩，現已出落得風儀玉立，當時還是高中生的李子維，如今也出了社會，個性依舊磊落颯爽。一場相似的夢境牽絆著兩人的靈魂，因為錄音帶中那首同樣的歌而反覆的相遇、相識、相知再相戀。命運反覆的將李子維、黃雨萱、陳韻如、莫俊傑以及王詮勝緊扣在一起。重逢，是另一場循環的開始，眾人又該如何破解這次的時空循環？拯救彼此的生命？