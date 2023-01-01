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FDR（富蘭克林·德拉諾·羅斯福）

歷史頻道 - 今日 09:55PM
 
富蘭克林·羅斯福克服了嚴重的個人障礙，以樂觀、活力以及對於「我們唯一要恐懼的就是恐懼本身」的堅定信念，領導國家走過經濟大蕭條。

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