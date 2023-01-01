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安·儒勒《枕危而眠》

Lifetime - 今日 09:55PM 節目表
 
當保羅遇到空姐格蕾絲時，他就像一位身穿閃亮盔甲的騎士，將她帶入了一段熾烈的戀情中。但這個夢中情人成了她的噩夢，他的妒火中燒導致了一場殘酷的攻擊。

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