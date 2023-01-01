小矮人大世界第15季:慶祝佳節

麥特在農場蓋的小木屋終於完成了，他迫不及待地帶女友凱倫到小木屋參觀，對成品相當驚喜的凱倫提議要改在小木屋辦耶誕聚會。薩克和托莉一家人即將首度在新家過耶誕，他們很興奮地掛起燈飾並做餅乾，創造自己的耶誕傳統。艾咪雖然很失望佳節期間無法多跟孫兒女聚聚，但她要和奎斯一起邀鄰居來作客，同時辦一場小小的砂鍋菜廚藝比賽。