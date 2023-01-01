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艾米漢默家族黑幕 第1季:震撼彈

探索頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
好萊塢金童艾米漢默，竟遭指控涉及皮繩愉虐、食人癖等性暴力罪行。艾米漢默的多位前女友所揭露的私訊在推特、即時電報等社群媒體瘋傳，揭露這位翩翩公子不為人知的黑暗面。除了艾米漢默，根據他的姑姑凱西漢默，整個漢默家族都有著驚人的過往。同為受害者的凱西決定公開家族背後黑暗又扭曲的內幕，而這個壞種在祖父輩時期就早已埋下。

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