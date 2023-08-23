王芸和兒子傑森在三藩市唐人街因緣際會認識雜貨店老闆華仔，三人共同生活，靠著偷拐詐騙勉強度日。三藩市拍賣場將設世界陶瓷藝術大展，新聞報導世界頂級陶藝領導者陶林企業董事長莊黃淑美亦將遠赴美國參加，三人決定利用莊家已逝長子的作品，將傑森假扮成莊家失散多年的孫子，聯手完成這場巨大騙局後消聲匿跡。