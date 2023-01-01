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獨行俠：技能挑戰

歷史頻道 - 今日 09:55PM
 
僅以三種工具，就能建造12英尺高、安全遠離肉食性動物的高腳屋？這是喬爾凡德隆（第7季）、喬登·約納斯（第6季獲勝者）和克萊·海耶斯（第8季獲勝者）的挑戰。

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