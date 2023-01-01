西元79年，維蘇威火山大爆發，造成義大利南部的龐貝城整個被掩埋，遺跡一直到18世紀才被發現。然而，瞬間高熱的火山灰卻意外完好保存了整個城市的樣貌。經過數世紀的挖掘，至今龐貝城仍有很大部分陸續出土中，猶如一個時時充滿驚奇的「活」遺址。