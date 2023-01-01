Yanny為了逃避自己在香港的失敗戀情，前往美國探望多年不見的女友Ling。Ling與丈夫Tang在聖荷西過著彷彿寧靜無憂的理想生活。但就在短短五天的探訪中，Yanny竟揭發了這對夫婦背後隱藏的身分真相…