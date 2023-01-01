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考察大腳怪第2季:恐怖山谷

探索頻道 - 今日 10:50PM 節目表
 
調查團隊在肯塔基州東南部偏遠山區各處，都聽到了神秘的大型動物嗥叫聲。他們決定對此展開深入調查。羅素的攝影師在途中意外從高處摔落送醫。蜜瑞亞與羅尼在一條礦產道路上發現神秘腳印。

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