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幹盡苦差事第9季:打造拖船與清洗水塔
探索頻道
- 今日 01:40PM
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本集的《幹盡苦差事》節目裡頭，主持人麥克羅要帶著觀眾前去瞭解兩項跟「水」息息相關的工作。首先，麥克來到了美國南部的一座小型造船廠，在負責人的帶領之下體驗了打造拖船的工作，穿梭在狹窄的拖船內部空間，進行辛苦又危險的焊接工作。接著，麥克要前往密西西比州的瑪吉，和一組團隊爬上高空二十樓高的地方清洗水塔，協助維護民生用水安全，不過卻在正式拍攝之前遇上了意料之外的挑戰。
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