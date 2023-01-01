追謎探險隊:印加的祕密

本集的追迷探險隊來到南美秘魯與厄瓜多追尋印加帝國的秘密，失落的黃金城派濟濟以及失落的末代皇帝木乃伊。西班牙征服者的入侵造成印加帝國覆滅後，據傳印加人帶著大批金銀寶物逃往派濟濟，主持人與探險隊循著印加古道追尋他們走過的路線，接下來轉往厄瓜多調查印加末代皇帝木乃伊的下落，過程中深入許多人跡罕至的地方，並且發現文明殘留的遺跡，不僅讓他們興奮不已，同時也迫不及待取得更多資源進行更進一步的探索，究竟古印加帝國埋藏了多少秘密呢？