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深宵閃避球
衛視電影台
- 今日 09:30PM
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「喺邊度跌低! 就要喺邊度再跌低!」 外展社工楊琦（周家怡 飾）主理「深宵體育館」 計劃多年，一直鼓勵不願歸家的少女們，凌晨時份來到體育館做運動；無奈管理層突然出現人事變動，隨即面臨閉館危機… 在自稱資深教練的劉志聰（鄭伊健 飾）協助下，集合8位問題少女組成「粉青隊」，參加全港閃避球錦標賽：打贏就留館留人，打輸就執包袱走人！ 教練同8位隊員本身都各有煩惱，但呢一刻無得再退避，全情投入頂硬上，一齊領悟閃避球嘅真諦！
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