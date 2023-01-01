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沙灘假期第1季:錫亞高

旅遊生活頻道 - 今日 08:05PM
在本集節目中，兩位主持人來到位於北蘇里高省西邊的錫亞高島，這裡是全世界公認的衝浪勝地，但它的吸引人之處遠不止衝浪。錫亞高的活動多元豐富，供應各國美食，最重要的是當地人攜手合作，重視環保，為孩童和後代維持乾淨的自然環境，因此獲得主持人極高的評價。

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