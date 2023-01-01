泰拳挑戰者第1季:敗將再臨

初賽結束，選手們馬上迎來新一輪的闖關挑戰，又是一場體力、智力與水性的大考驗，其中包含游泳、獨木舟、負重、鑽網、積木拼圖等等關卡。男女參賽者各剩3人，正當大家捉摸著這人數要怎麼對打時，薩拉與艾美突然以敗部復活之姿出現在大家面前。這時總教練放話，希望4場準決賽在一個晚上全部打完。