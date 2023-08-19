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到美國結婚去婚後篇第6季:遊船風波
旅遊生活頻道
- 2023.08.19(六) 10:00PM
自從安德烈開始跟著查克參與家族事業的業務後，他和莉比的家人就不斷爆發衝突。這天，老爸查克好意租了一部遊艇找大家一起出海同樂，沒想到一行人又在船上吵了起來，莉比甚至還和姊姊互相潑酒，兩人破口大罵，場面一發不可收拾。茱莉亞終於拿到了工作證，她迫不及待地想趕緊搬離農場，在里奇蒙找工作和定居，不過布蘭登似乎有其他考量，遲遲不肯趕緊開始找房子，他在擔心什麼呢？
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