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勝利大逃亡

HITS Movies - 2023.08.19(六) 10:15PM 節目表
 
當盟軍戰俘準備在納粹佔領的巴黎與德國國家隊進行足球比賽時，法國抵抗運動和英國軍官正在為球隊的逃跑制定計劃。

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