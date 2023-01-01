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旅遊生活頻道
- 今日 09:00PM
在本集節目中，蘿倫與艾列西一家人去死海遊玩，再前往特拉維夫。蘿倫去找好朋友凱倫敘舊，順便聽聽她對全家搬到以色列的看法。艾列西帶兩個孩子與蘿倫的家人去看野生動物，發現他們仍然大力反對搬家，甚至提出要先找律師諮詢，確保能拿到孩子的監護權，讓艾列西心灰意冷。
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