1592年4月，朝鮮在壬辰倭亂爆發後，日軍只花了15天就奪下漢陽，讓朝鮮陷入危機中。想一口氣占領朝鮮的日軍，還打算將野心擴展到中國明朝，在釜山浦集結大規模的兵力。另一方面，李舜臣將軍在面對戰事接連敗北、宣祖逃至義州，朝鮮陷入守勢的狀況下，為了拯救朝鮮而苦思戰術準備出征。然而，在先前的戰鬥中受損的龜船難以出戰，龜船的設計圖又遭人洩漏給日軍……日軍憑藉連勝的優勢前往閑山島近海，李舜臣將軍為了這場賭上朝鮮命運的戰鬥，籌備了一決生死的戰略。