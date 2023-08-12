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人猿泰山傳奇

HITS Movies - 今日 10:15PM 節目表
 
一位受人尊敬的蘇格蘭家庭的失踪繼承人，在非洲叢林中被動物撫養長大，最終回到他的莊園，卻發現兩個世界之間的差異確實很大。

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