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獨行俠：技能挑戰

歷史頻道 - 今日 09:55PM
 
野外求生專家和之前的《獨行俠》參與者克萊·海耶斯（第8季）、卡莉·諾斯（第3季）和布里特·阿哈特（第3季和第5季）要解決最艱難的挑戰：建造可以使用的船舶。

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