荒島尋真愛第1季:第6集

在極限合房獲勝的男子A和女子B，共度一晚後是否更加認識彼此了？而男子A和女子C的關係又有什麼改變呢？不過本來一早很尷尬的兩人，卻在突發的大型意外導致女子C崩潰後，感情彷彿回到過去，究竟發生了什麼事？荒島男女組內的氣氛又會因為什麼大型意外而有所不同？另一邊又有意想不到的新感情線產生，女子B和男子E在撿柴火時發現跟彼此很聊得來，那原本跟男子E配對的女子A會怎麼想呢？