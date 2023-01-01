柴油車卡好第3季:廂型車的詛咒

大型拍賣會距離不久就要舉辦，柴油戴夫和大塊柴花了9千美元購買了一輛1989年三菱得利卡，不幸在開回車坊途中莫名起火，整輛車燒毀。為了彌補損失，大塊柴找到庫存的一輛1992年的克拉克DT50機場拖車，修理啟動馬達後終於能發動，車頭加裝拖鉤使其能拖也能推，最後以1萬5千美元賣給附近飛行學校，不只彌補了損失的9千元，還小賺一筆。