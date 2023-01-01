改編自2013年一宗轟動全港的「逆子弒親案」，張顯宗聯同友人唐文奇於寓所內殺害父母，並進行肢解。案件進入法庭審訊程序，二人皆否認謀殺罪名,兩位資深大律師吳冠峰和游嘉莉分別代表二人上庭辯護,檢控官朱愛倫卻質疑二人早已部署殺人計劃,為財謀命似是毋庸置疑。