搶救糕餅店第1季:凍結獲利

來自希臘的寇斯塔買下了密西根一間還算小有名氣的波蘭烘焙坊，卻不知道如何經營才不至於虧損，還差點讓感情觸礁。擁有遺傳分子博士學位和企管碩士學位的他，面對烘焙坊也像面對科學一樣死腦筋，不和員工溝通，也不知道怎麼建立有效的蛋糕訂單系統。幸好史黛芬妮來助他們一臂之力，從清理廚房、找人翻修店面到研發新菜單一手包辦，在為期一週的時間內，將這間「巴黎烘焙坊」改造成能夠擔當花都美名的烘焙坊。